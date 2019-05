Antidopage: Enfin, le décret d'application...

Enfin, le décret d’application de la loi de Lutte contre le dopage sera publiée au Bulletin Officiel après son adoption, prévue jeudi prochain lors du Conseil du Gouvernement.

Tant attendue, la loi de Lutte contre le dopage entrera en vigueur après la promulgation de son décret d’application.

Le point fort de cette loi, c’est le fait d’avoir décrété l’organisme du contrôle antidopage : Agence Marocaine de Lutte contre le Dopage.

Sa mise en place nécessite des moyens humains et financiers conséquents.

Même les sportifs étrangers seront soumis au contrôle de cette agence.

Et c’est l’occasion non seulement pour combattre ce fléau qui gangrène le sport marocain mais aussi à optimiser l’encadrement technique fondé souvent sur l’ésotérisme.

Et c’est là que le bât blesse car la corporation des entraîneurs , divisée en deux cliques, est squattée par des charlatans.

Depuis l’arrivée de Rachid Talbi Alami à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports, une vingtaine de textes d’application ont été promulgués.

Mais le ministère de la Jeunesse et des Sports est doublement affaibli : par le déficit flagrant des ressources humaines hautement qualifiées et spécialisées et par un budget impopulaire.

Ce qui ne fait pas de ce département gouvernemental une puissance publique!