Appareil sécuritaire d’Ennahda: Tunis veut clarifier les choses

Le président tunisien qui s’est acoquiné avec les Islamistes d’Ennahda pour gérer l’après « Révolution du Jasmin » n’est plus aussi séduit qu’il fut par ce mariage peu catholique.

Dans un entretien accordé au quotidien El Arab, il est revenu sur l’appareil sécuritaire clandestin que l’on prête au mouvement Ennahdha pour liquider les opposants à l’islamisation de la société. « De par ma charge et indépendamment de mes opinions, je suis pour la transparence totale concernant cette question. Ce souci commande que tous les indices doivent être mis sur le tapis et n’en négliger aucun. Ennahdha nie jusqu’à son existence alors que les observateurs et les avocats qui suivent l’affaire affirment le contraire. C’est pourquoi, nous devons procéder à toutes les investigations possibles pour arriver à la vérité d’autant plus qu’il y a eu mort d’hommes. Nous ne voulons accuser personne sans preuves». Le chef de l’Etat tunisien est donc sensible aux arguments qui lui ont été présentés par le Front de gauche qui a perdu, en 2013, deux de ses leaders dans des attentats ciblés : Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi.

Dans son interview, Bejji Caid Essebssi a déclaré que «la réalité du pouvoir en Tunisie est détenue par le chef de Gouvernement et non par le président de la République conformément à la constitution. Youssef Chahed est appuyé essentiellement par Ennahdha qui a fini par contrôler le gouvernement « A preuve, c’est Rached Ghannouchi qui a représenté la Tunisie au Forum de Davos. Chahed veut se maintenir au pouvoir et prétend qu’il avait un différend avec Nidaa Tounès. Je ne pense pas que c’est la raison de son refus de partir. Ennahdha a bien saisi sa véritable motivation, et l’a aidé à créer son parti avec lequel, elle nouera une alliance au lendemain des élections législatives, moyennant quoi, Rached Ghannouchi appuiera sa candidature à la présidentielle. Ce n’est pas un secret».

A propos de Ghannouchi, le chef de l’Etat a affirmé qu’il n’avait pas de problème avec lui et que leurs relations sont aujourd’hui comparables à celles qu’il a avec n’importe quel citoyen. Mais il a reconnu que ces relations étaient plus chaleureuses et qu’il avait beaucoup de considération pou lui. « Je pense que les nahdhaouis ont le droit de participer à la vie politique après les arrestations et les prisons. Mais nos rapports n’ont plus le même caractère. »

