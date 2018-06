Après la Ghouta, Deraa dans la ligne de mire de Damas: Objectif, sécuriser le sud syrien

La reprise de la Ghouta orientale en avril dernier pour sécuriser la capitale Damas a permis de réaffecter les forces de l’armée syrienne vers d’autres fronts où l’instabilité est toujours alimentée par des groupes terroristes inféodés à des puissances régionales et internationales. Aujourd’hui, les médias se focalisent sur les développements de la situation dans les provinces du sud-ouest, encore contrôlées par des groupuscules de « l’opposition ». Rien de plus normal au regard de la pression exercée par l’armée arabe syrienne sur ce nouveau théâtre d’opérations. Des tirs d’obus nourris ont été rapportés dans les environs de la ville de Deraa, non loin de la frontière jordanienne. Relançant les affrontements dans une zone de désescalade impliquant la Russie, les Etats-Unis et la Jordanie. Ces trois pays s’étaient accordés l’an dernier sur la suspension des combats afin de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire et favoriser une solution politique au conflit. Amman qui s’inquiète de la tension militaire est très attachée à ces zones de désescalade. Le royaume hachémite cherchant à sécuriser sa frontière avec la Syrie afin de garantir la stabilité dans ses provinces du nord où des dizaines de milliers de réfugiés syriens s’y étaient établis.

Amman espère depuis des mois rouvrir sa frontière avec la Syrie pour faciliter les échanges économiques et permettre le retour des réfugiés. Paradoxalement, l’offensive de l’armée gouvernementale syrienne dans le sud, si elle est rapide et victorieuse, pourrait, à terme, faciliter cette réouverture de la frontière et donner une bouffée d’oxygène ç l’économie jordanienne au bord de l’asphyxie, comme l’ont démontré les récentes manifestations qui ont soufflé le gouvernement. Le bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU a indiqué de son côté que 2500 personnes avaient fui, jusqu’à mercredi, l’une des localités situées dans l’est de la province de Deraa. Des négociations impliquant plusieurs puissances régionales et internationales sont en cours pour déterminer le sort de cette province ainsi que celle voisine de Quneitra, dont une large partie est également sous contrôle rebelle.

Selon l’agence officielle Sana, «l’artillerie de l’armée syrienne mène des frappes ciblées contre (…) la ville de Hirak, au nord-est de Deraa, et sur la ville de Basr al-Harir (…) pour y détruire des fortifications». Deraa est située non loin du plateau du Golan syrien, dont une large partie est occupée par Israël depuis 1967. Cette province est morcelée entre différents groupes rebelles, qui en contrôlent près de 70%, les forces du régime et le groupe État islamique, qui y maintient une présence marginale. On rappellera que le président Bachar al-Assad a récemment assuré que l’option militaire était toujours sur la table, alors que des renforts militaires sont amassés aux abords de la province depuis des semaines.

Berceau de la contestation en mars 2011, cette région méridionale est dans le viseur du régime depuis la sécurisation, le mois dernier, par les forces loyalistes, de l’ensemble de la capitale et de ses environs, après l’éviction des derniers rebelles et djihadistes.