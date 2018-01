Après le brûlot qui a mis le feu à la Maison Blanche: La Trump Tower en flammes…

Des pompiers s’affairaient à éteindre l’incendie qui s’est déclenché au sommet de la Trump Tower à New York, ayant fait au moins deux blessés, relatent les médias locaux.

Plusieurs brigades de pompiers ont été dépêchées afin d’éteindre l’incendie au sommet de la Trump Tower, selon la chaîne de télévision américaine NBC. D’après les informations communiquées par le Fire Department of the City of New York, l’incendie à la Trump Tower a fait au moins deux blessés, dont un blessé grave. L’incendie s’est déclenché juste avant 7h du matin et a été maîtrisé vers 8h, selon le Fire Department of the City of New York. Les causes de l’incendie restent à préciser.

Cet incendie vient couronner un week-end particulièrement chaud pour l’hôte de la Maison Blanche qui n’a pas réussi à différer la sortie en librairie du brûlot qui met à mal la présidence Trump. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, il y a lieu de souligner que les médias qui ont fait grand cas du livre récquisitoire anti-trump de Michael Wolff paru sous le titre « Fire and Fury », n’ont pas hésiter à s’attaquer à l’emploi du temps du locataire de la Maison Blanche. Lequel serait devenu plus court en comparaison à celui du début de sa présidence. Le Président regarderait plus souvent la télévision et passerait plus de temps à publier des tweets ou à téléphoner. Ainsi, on apprend que D. Trump travaille, au moins sur le papier, au Bureau ovale chaque jour entre 8 et 10 heures du matin, relate le site d’actualités Axios, qui aurait réussi à faire main basse sur son emploi du temps privé.

Le calendrier auquel se référé Axios est habituellement utilisé en interne, au sein de la Maison-Blanche, et plus détaillé que ceux rendus publics. Toujours est-il que la chaîne CNN assure que D. Trump commencerait son travail aux alentours de onze heures du matin.

D’après Axios, Trump quitte normalement la Maison-Blanche aux alentours de six heures du soir et se rend dans sa résidence pour tweeter à nouveau et regarder la télévision.

Au début de sa présidence, Donald Trump aurait eu tendance à avoir des rendez-vous lors du petit déjeuner, mais il les aurait progressivement reporté à plus tard, fait remarquer Axios.

En réponse à l’article d’Axios, la porte-parole de la Maison-Blanche Sarah Sanders a relevé: «Le matin est un mélange de temps passé à la résidence et de temps passé au Bureau Ovale, mais il téléphone toujours au personnel, à des membre du Congrès ou du Cabinet, ainsi qu’à des leaders étrangers pendant ce temps. Le Président est l’un des travailleurs les plus assidus que je n’ai jamais vu».