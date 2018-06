Après l’épisode Volgswagen: Mercedes dans le collimateur

Le ministère allemand des Transports a ordonné à Daimler le rappel immédiat en Europe de 774 000 véhicules diesel de sa division automobile Mercedes, dont 238 000 pour la seule Allemagne. Le« dieselgate » touche ainsi pour la première fois un autre constructeur que le groupe Volgswagen.

« Daimler a indiqué qu’il allait procéder aussi vite que possible, en collaboration transparente avec les autorités, au retrait des systèmes incriminés par le gouvernement », a indiqué le ministre allemand des Transports, Andreas Scheuer à l’issue d’un entretien avec le patron de Daimler, Dieter Zetsche.

Les modèles principalement concernés sont les fourgons Mercedes Vito et certains véhicules de ses emblématiques classe GLC et C. Ils sont soupçonnés d’être équipés de logiciels capables de fausser la mesure des niveaux d’émissions polluantes. Un moteur d’origine Renault serait concerné, mais le constructeur français n’aurait pas livré à son partenaire allemand la partie logicielle incriminée.

Daimler faisait déjà l’objet d’une enquête du parquet de Stuttgart quand les autorités allemandes ont aussi manifesté de premiers soupçons mi-mai 2018. L’agence fédérale de l’automobile KBA avait alors ordonné le rappel de près de 5 000 Mercedes Vito, affirmant avoir repéré de tels logiciels. Le ministère allemand des Transports avait repris le dossier, se donnant deux semaines pour rendre publics les résultats de son enquête.

Daimler a pour sa part confirmé ce rappel dans un communiqué transmis à l’AFP, tout en disant vouloir « clarifier des questions légales », le constructeur contestant depuis le départ toute manipulation. Le fabricant des Mercedes est le troisième constructeur allemand à être éclaboussé par le scandale des moteurs diesel truqués, qui a éclaté en septembre 2015 avec la gigantesque tricherie du géant Volkswagen.

Les constructeurs allemands se sont lancés dans une course effrénée à l’électrification de leurs flottes, qu’ils veulent plus vertes et plus respectueuses de l’environnement tout en tentant de maintenir à niveau leur part de véhicules diesel, un marché en recul, mais représentant toujours une part considérable de leurs ventes.