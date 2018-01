Aquaculture: Des carences et le plein d’opportunités

La Direction des études et des prévisions financières (DEPF) vient de publier une étude sur la situation et les tendances de l’aquaculture marine, en mettant l’accent sur l’analyse des espèces ciblées par l’aquaculture au Maroc et dans les pays méditerranéens qui constituent les principaux concurrents et le marché phare pour les espèces à vocation aquacole au Maroc. L’étude s’attache, également, à dresser les dernières réalisations de l’aquaculture marocaine, identifier les freins à son développement harmonieux et ressortir les opportunités qui s’offrent au secteur aquacole national d’autant plus qu’il a réellement les potentialités pour trouver sa position. En plus de potentialités naturelles en termes de diversité de zones favorables pouvant abriter des activités aquacoles (les lagunes, les baies, la pleine mer ou les zones basses en bordure de mer) et de capital humain disponible et qualifié, le Maroc dispose d’atouts stratégiques pour développer le secteur aquacole. Comptant parmi les 16 grands projets du plan Halieutis, l’aquaculture est positionnée au niveau de l’axe durabilité en tant que filière prioritaire de la stratégie Halieutis et ce dans un contexte mondial où les réserves halieutiques sont sous forte pression. Dans cette perspective, Halieutis a donné naissance en 2011 à l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA) pour la promotion et le développement du secteur aquacole. Au titre de l’année 2016, la production aquacole marine s’est chiffrée à 510 tonnes, soit une production en valeur de l’ordre de 21 MDH. Deux espèces constituent la quasi-totalité de la production aquacole marine marocaine ; les huîtres (avec une part moyenne de 72%), produites dans la Baie de Dakhla et la lagune de Oualidia et du Loup-Bar (26%) produit dans la baie de M’diq. Cette production est destinée principalement au marché national pour alimenter la grande distribution et les marchés de l’hôtellerie et de la restauration. Les algues, de plus en plus utilisés dans l’agro-alimentaire, la cosmétique, ou encore l’agriculture telle que l’alimentation animale et les engrais, feront désormais partie du paysage de la production aquacole national et sont produites dans la lagune de Marchica pour alimenter la filière de la transformation des algues. Aujourd’hui, le secteur aquacole national compte une vingtaine de fermes actives et emploie un peu plus de 250 personnes. A ce jour, l’ANDA accompagne une vingtaine de projets actifs dont la capacité de production dépasse les 3 000 tonnes, en plus d’une écloserie de coquillages. Cependant, malgré les avancées réalisées dans ce secteur, des contraintes subsistent encore et risquent d’entraver la croissance de ce secteur. L’étude relève ainsi qu’en matière d’importation des alevins, le Maroc ne dispose pas encore d’écloserie de poissons et le seul opérateur actif en pisciculture marine importe ses alevins. En matière d’assurance, la DEPF relève que les fermes aquacoles sont exposées aux risques liés aux aléas climatiques. L’aquaculture nationale nécessite un soutien particulier en terme de couverture contre les risques, sachant que l’assurance au Maroc coûte jusqu’à 30% plus cher qu’à l’étranger. En matière de financement, l’aquaculture est un secteur qui fait appel à des investissements importants aussi bien pour les besoins d’exploitation que pour les structures d’élevage, d’où le besoin de mettre en place des mesures incitatives. Le secteur souffre aussi de la concurrence internationale dans la mesure où les espèces identifiées pour le secteur aquacole marocain sont produites à des prix très compétitifs sur le marché méditerranéen, ce qui fait que l’importation de ces produits pourrait fortement concurrencer les produits locaux. Enfin la DEPF pointe un régime fiscal pénalisant dans le sens où les produits issus de l’aquaculture marine, assimilés à des produits de la pêche, sont exonérés de TVA sans droit de déduction. De ce fait, toute TVA réglée en amont sur les achats (intrants et équipements) constitue une charge supplémentaire au coût de production car elle est ni récupérée, ni répercutée sur le consommateur final. Cette charge est supportée par l’opérateur dans sa totalité. Plus récemment, la Loi des finances 2018 corrige cette non-neutralité : la TVA à l’intérieur et à l’importation de certains intrants réservés exclusivement à l’aquaculture seraient exonérés. Il s’agit notamment des aliments destinés à l’alimentation des poissons et des autres animaux de l’aquaculture. S’y ajoutent les alevins de poissons et les larves des autres animaux ainsi que les naissains de coquillage. Au-delà de ces obstacles, la DEPF émet quelques recommandations, dont notamment la nécessité pour les régions concernées par les activités aquacoles d’accorder la priorité nécessaire au déploiement des PAA adaptés aux besoins et aux perspectives de développement des régions cibles et de mobiliser le foncier nécessaire pour les investisseurs. Aussi, à l’instar des politiques publiques menées au niveau des secteurs aquacoles dans les pays concurrents de la région méditerranéenne, et à l’image des plans de développement sectoriels poursuivis au niveau national pour différents secteurs (agriculture, industrie, tourisme,..), le décollage du secteur aquacole ne pourrait être effectif en l’absence de mesures incitatives au profit de ce secteur conclut l’étude de la DEPF.

