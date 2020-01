Armée taiwanaise: L’état-major décapité…

Un hélicoptère transportant de hauts responsables militaires taïwanais s’est écrasé, jeudi 2 janvier, dans le nord de Taïwan.

Huit personnes sont décédées, dont le chef d’Etat-major Shen Yi-ming, et cinq autres ont survécu.

Le ministère de la Défense taïwanais a annoncé que le chef d’état-major de l’armée ainsi que sept autres officiers étaient décédés le 2 janvier dans le crash d’un hélicoptère.

Le général Shen Yi-ming, chef d’état-major de l’armée, fait partie des huit officiers de haut rang de l’armée taïwanaise – parmi lesquels trois généraux – ayant perdu la vie dans ce crash.

Leur hélicoptère, un Black Hawk, s’est écrasé dans une zone montagneuse près de Taipei.

Ce général de 62 ans et les autres passagers rendaient visite à des militaires basés dans le comté de Yilan, au nord-est de l’île, dans le cadre d’une mission de routine.

«Cinq d’entre eux ont survécu alors que les huit autres collègues qui se trouvaient à bord ont été tués. Nous sommes profondément tristes… et adressons nos condoléances à leurs familles», a indiqué aux journalistes le commandant de l’aviation taïwanaise, Hsiung Hou-chi.

Les services de la présidente taïwanaise ont fait savoir qu’elle avait annulé, sur les trois prochains jours, tous les événements liés à sa campagne pour la présidentielle dont le scrutin doit se tenir le 11 janvier: «En tant que commandant en chef, la présidente Tsai et son cabinet vont se concentrer sur les opérations de secours et tenter de déterminer les causes de cet incident».