Armement chinois de pointe: La DARPA cherche une riposte…

L’agence militaire US chargée de l’innovation (DARPA) vient de confier à Northrop Grumman un marché initial portant sur le «Glide Breaker» (le casseur de planeur), en référence au planeur supersonique dévoilé en octobre dernier par la Chine.

À la vue des dernières nouveautés offensives élaborées par l’armée chinoise, le Pentagone a été échaudé. Et chargé, dans la foulée, la DARPA, de trouver une parade au missile balistique DF-17 et son planeur hypersonique.

On crédite le nouveau missile chinois, première arme à planeur hypersonique, d’avoir parcouru 1400 km à 60 mètres du sol durant 11 minutes, selon une note du CERPA. Laquelle rappelle que le porteur DF-17 est de la famille des missiles balistiques MRBM (missile balistique de moyenne portée) avec une portée estimée de 1800 à 2500 km.

C’est à Northrop Grumman que revient la tâche de définir la meilleure parade à ce type de menace hypersonique pour l’intercepter dans la haute atmosphère.

Une ligne de financement ad hoc a été fixée à 13 millions de dollars.