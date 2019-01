Arrestation d’un marocain à Malaga: Un Daechi dans les filets de la sécurité espagnole

La police nationale espagnole a procédé mardi à Manilva, dans la province de Malaga (Sud de l’Espagne), à l’arrestation d’un ressortissant marocain pour son appartenance présumée à l’organisation terroriste Daech.

Dans un communiqué, la police espagnole précise que l’individu en question, âgé de 27 ans, est soupçonné aussi d’apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux.



Selon la même source, l’enquête a révélé que le mis en cause « a maintenu des contacts via Internet avec des terroristes de Daech se trouvant dans la zone syrienne contrôlée par cette organisation terroriste, auxquels il aurait exprimé sa volonté de se joindre à eux et de combattre à leur côté ». La personne arrêtée n’a pas réussi à se déplacer en territoire syrien, « en raison des difficultés actuelles que traverse l’organisation terroriste dans ce pays et le manque de ressources » financières, poursuit la même source.

L’individu en question a intensifié, au cours des derniers mois, ses activités de propagande terroriste sur les réseaux sociaux, note le communiqué, précisant que ses publications étaient de plus en plus radicales.

L’homme était, selon les enquêteurs, disposé à commettre un attentat terroriste dans n’importe quel endroit