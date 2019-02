Assassinat Ait El Jid: Nouveau report du procès…

Le procès des quatre membres PJD, poursuivis pour leur implication présumée dans le meurtre de l’étudiant gauchiste Aït El Jid en 1993, a été reporté au 5 mars prochain.

C’est aujourd’hui, mardi 26 février, que s’est ouvert le procès des quatre membres du parti de la justice et du développement pour leur implication présumée dans l’assassinat de l’étudiant de gauche Mohamed Benaissa Aït El Jid, en 1993. Un seul accusé était présent à l’audience. Les trois autres prévenus étaient absents. La raison évoquée est qu’ils n’avaient pas reçu leurs convocations.

La Chambre criminelle de la cour d’appel de Fès a donc décidé de reporter ce procès au 5 mars prochain.

Abdelouahed Krioul et Taoufik Elkadi sont accusés par le juge d’instruction près la cour d’appel de Fès « d’homicide volontaire ». Alors que Kacem Abdelkebir et Laajili Abdelkebir sont poursuivis pour « coups et blessures ».

Rappelons également que Abdelali Hamieddine, l’un des dirigeants du PJD, est poursuivi dans cette affaire pour sa « participation à un homicide volontaire ». Son procès aura lieu le 19 mars prochain.

L’affaire du meurtre de l’étudiant gauchiste Mohamed Benaissa Aït El Jid continue à défrayer la chronique. Elle a été rouverte suite à une nouvelle plainte de la famille du défunt. Le seul témoin dans cette affaire est Khammar El Haddioui. La famille d’Ait El Jid compte beaucoup sur le témoignage d’El Khammar après le décès du chauffeur du taxi pour que justice soit faite. Ce dernier avait livré son témoignage à la police judiciaire lors de l’enquête préliminaire, au cours de l’année 1994, avant que le dossier ne soit transmis à la Cour d’appel de Fès. Le 4 mai 1994, le témoin El Khammar Haddioui, Abdelali Hamieddine et Omar Rammach ont été condamnés à 2 ans de prison pour «participation à une rixe au cours de laquelle ont été exercées des violences ayant entraîné la mort». Les recours dans différentes juridictions ont confirmé le premier jugement mais cette affaire ne sera pas, pour autant, close définitivement. Trois plaintes seront déposées par la famille d’Ait El Jid contre Abdelali Hamieddine qui deviendra, par la suite, dirigeant du PJD. Il sera convoqué par le juge d’instruction en mars 2018 et sera inculpé, quelques mois plus tard, pour «complicité d’assassinat». La première audience de son procès a eu lieu le 15 décembre 2018 sous haute tension, la PJD ayant mobilisé ses cadres et militants pour faire pression sur la justice. Le parti du chef du gouvernement a même constitué une commission spéciale présidée par Mustapha Ramid pour soutenir Abdelali Hamieddine. Le ministre des droits de l’Homme n’a pas hésité à s’attaquer à la justice coupable, d’après lui, d’avoir mis en examen un membre du PJD dont le procès a été reporté au 19 mars 2019.

Pour rappel, ce nouveau procès des quatre accusés fait suite à l’arrêt de la Cour de cassation qui a annulé le jugement d’acquittement prononcé par la Cour d’appel. C’est le procureur général près la Cour d’appel qui a interjeté appel en réclamant l’audition du témoin El Khammar Haddioui, qui n’avait pas été appelé à la barre lors des deux procès précédents.