Assassinat de Fadi el-Batch à Kuala Lumpur: La liste des victimes du Mossad s’allonge

La police malaisienne a diffusé lundi les portraits-robots des deux hommes soupçonnés d’avoir assassiné à Kuala Lumpur Fadi Mohammad el-Batch, 35 ans, un scientifique palestinien.

Le vice-Premier ministre malaisien, Ahmad Zahid Hamidi, avait indiqué le weekend dernier que les suspects étaient probablement des Européens liés à des services de renseignement étrangers. La victime était « un ingénieur électricien et un expert dans la fabrication de roquettes », avait affirmé pour sa part le ministre malaisien de l’Intérieur Ahmad Zahid Hamidi, cité par l’agence de presse officielle Bernama.

Le chef de la police de Kuala Lumur, Mazlan Lazim, a déclaré à l’AFP que ses services recherchaient activement les deux suspects. « Tous les points de sortie (du pays) ont été placés en alerte et les personnels ont eu pour instruction d’arrêter les suspects », a-t-il dit.

L’inspecteur général de la police royale malaisienne Tan Sri Mohammad Fuzi Harun a déclaré que les portraits-robot ont été dressés sur la base des descriptions des témoins oculaires. Harun a ajouté que 14 balles ont été retrouvées sur le corps après l’autopsie, et qu’elles ont été adressées à un laboratoire médico-légal. Il a précisé que la famille de Batsh n’avait pas fait l’objet de menaces.

Dimanche, le Hamas a menacé Israël de représailles après la mort de Batsh, un ingénieur électricien alors que les médias israéliens ont indiqué que le défunt était expert en attaques de drones et en fabrication de roquettes. Le leader du Hamas, Ismail Haniyeh, a accusé le Mossad d’avoir tué Batsh à Kuala Lumpur et a juré de se venger : « Le Mossad n’est pas étranger à ce crime honteux et terrible. Il y aura un compte à régler entre nous et lui », a dit Haniyeh à une tente de deuil de Gaza pour Batsh. « Nous ne pouvons pas abandonner le sang de nos fils, de nos jeunes et de nos érudits. »

Selon la Dixième chaîne, si Israël est à l’origine de cet assassinat, cela signifie que le Mossad se consacre à empêcher le Hamas d’avoir accès aux nouvelles technologies.

Le Mossad est accusé d’être derrière l’élimination de nombre de scientifiques arabes et iraniens. Le cas le plus médiatisé a été la mort de Hassan Lakkis, qui était à la tête des activités de recherche et de développement du Hezbollah en matière d’armement. Il a été tué par balle au sud de Beyrouth en 2013. À Dubaï, en 2010, Mahmoud al-Mabhouh, un important acheteur et importateur de missiles du Hamas, a été assassiné dans sa chambre d’hôtel dans un meurtre attribué au Mossad. Le Hamas a également accusé le Mossad d’avoir assassiné l’un de ses experts en drones – Mohamed Zouari – en Tunisie en 2016.