Assassinat du militant Ait El Jid: A.Hamidine se… blanchit

A mesure que le temps s’égrène, le PJD est en émoi à l’approche du procès tant attendu de l’un de leurs cadors. En effet, plus que quelques jours avant que ne comparaisse Abdelali Hamidine le 25 décembre devant la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Fès. Poursuivi 25 ans après les faits, le secrétaire régional du PJD est accusé d’avoir assassiné, en tant que coauteur, l’étudiant de gauche Bainaissa Ait El Jid. Mais, lui, cherche par tous les moyens à s’absoudre du crime pour lequel il est poursuivi. Quitte à mobiliser autour de lui ce que compte le PJD…

Pour rappel, ce sont deux proches du défunt qui sont à l’origine de la plainte, déposée le 26 juillet 2017 devant le juge d’instruction. Le témoignage d’El Khammar Haddioui, qui accompagnait le défunt au moment des faits et qui a lui-même été condamné dans cette affaire, sert d’aiguillon. Les faits remontent au 25 février 1993 lorsqu’aux alentours de 15h, l’université Sidi Mohammed Benabdallah vibrait au rythme d’affrontements entre islamistes et gauchistes. Une crise qui allait déborder hors du campus… Ait El Jid et son camarade El Khammar, en fuite, prennent un taxi en direction de Hay ERAC. Mais le taxi a été intercepté puis encerclé par un groupe d’individus au niveau du quartier industriel Sidi Brahim, près de l’usine de Coca-Cola.

Dans sa déposition, El Khammar affirme que le groupe qui les a encerclés comptait entre 25 et 30 dont des membres du «Mouvement de l’unicité et de la réforme [le fameux MUR] et d’autres affiliés à Al Adl Wal Ihsane», reconnaît le témoin. Les agresseurs se diviseront en deux groupes : le premier se charge d’Elkhammar Haddioui, qui sera grièvement blessé. Le second s’occupera d’Ait El Jid, qui sera lynché et mis à terre. De cette position, il reçoit le coup fatal, un morceau de trottoir sur le crâne. Quelques jours plus tard, l’étudiant succombe à l’hôpital El Ghassani.

Devant le juge, El Khammar affirme avoir reconnu chacun des individus impliqués, tout en détaillant la nature de leur implication. Sur la base du même témoignage, trois personnes avaient déjà été condamnés où en voie de l’être. Omar Mohib a été condamné en 2009 pour complicité d’homicide volontaire, décision devenue définitive après le refus, en 2011, de son pourvoi en cassation. Taoufik El Kadi et Abdelouahed Kerioul ont été poursuivis en 2017 et sont encore jugés, pour les mêmes motifs, devant la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Fès.

Mais dans son témoignage, El Khammar rapporte que l’acte des trois premières personnes à l’origine du jet de trottoir ayant provoqué la mort d’Ait El Jid, aurait été facilité par Hamidine, lequel avait mis son pied sur la tête/et ou la gorge de la victime. Histoire d’assurer le coup en empêchant la victime de bouger.

Au juge d’instruction, Hamidine déclare que les faits dont il est accusé ont déjà fait l’objet d’un «jugement ayant acquis la force de la chose jugée». L’intéressé avait été condamné en 1994 à 2 ans d’emprisonnement pour «participation à une rixe au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort».

Hamidine estime ne pas être «concerné par les faits cités» dans la nouvelle plainte, qu’il qualifie de «calomnieuse» et juge que «le dossier est clos». Sa défense rappelle qu’en 2012, une plainte similaire a été soumise au parquet général, qui a décidé son classement sans suite. Et il en va de même pour une requête déposée une année plus tard devant le juge d’instruction. «Juridiquement, il n’est pas permis d’enclencher de nouvelles poursuites, l’intéressé ayant déjà été condamné pour les mêmes griefs», estiment les avocats du mis en cause.

Sauf que devant le juge d’instruction, Hamidine est interrogé sur une donnée précise, qui n’a pas été citée lors du dossier originel : A-t-il, oui ou non, placé son pied sur la tête du défunt pour permettre au porteur du pavé mortel d’atteindre sa cible ? A cette question directe, l’interrogé oppose le droit au silence.

Lors de sa confrontation avec El Khammar, Hamidine niera les faits. Il met l’accent sur les différences entre le nouveau récit et celui adopté par le même témoin en 1994, lorsque ce dernier était lui aussi accusé.

L’instruction bouclée, le juge d’instruction transmet le dossier au procureur du Roi. Après examen, celui-ci requiert, tout comme les plaignants, la poursuite de Hamidine comme «coauteur d’un homicide volontaire avec préméditation et guet apens». Requête à laquelle accède le juge d’instruction. Sur la base du témoignage et différents éléments du dossier…

Le juge d’instruction invoque l’article 369 du code de procédure pénale : «Tout prévenu acquitté ou absous ne peut plus être poursuivi en raison des mêmes faits, même sous une qualification juridique différentes». Dès lors, une nouvelle poursuite n’est interdite que lorsque l’accusé a été innocenté ou absous. Or, en 1993, Hamidine avait été condamné. «Partant, nous avons décidé de poursuivre l’accusé comme coauteur d’un homicide avec préméditation et guet-apens», conclut le juge. En gros, Hamidine est accusé d’avoir personnellement pris part à l’assassinat d’Ait El Jid.

Hamidine sera donc de nouveau jugé devant la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Fès. 25 ans après les faits, il risque la peine capitale. Sauf qu’en matière criminelle, l’action publique se prescrit par 15 années grégoriennes révolues à compter du jour où le crime a été commis. Cet argument a été soulevé par la défense. «Ce moyen sort du champ de notre compétence car il a été soulevé lors de l’instruction et avant l’enclenchement de l’action publique», répond le juge d’instruction. Pour ce dernier, il appartient à la Chambre criminelle de statuer sur cette question.