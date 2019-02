Assises de la fiscalité: La DGI plante le décor !

En préparation des troisièmes Assises Nationales sur la Fiscalité prévues les 3 et 4 mai 2019 à Rabat, sous le thème de «l’équité fiscale», la Direction Générale des Impôts a publié une note de cadrage devant être le socle des débats lors de l’éventement. Ce dernier, précise ainsi la DGI, prend place dans un contexte particulier, marqué sur le plan national ,par l’amorce d’une réflexion profonde sur le devenir du modèle de développement national, et sur le plan international, par le durcissement des règles de conformité fiscale.

Cette troisième édition des assises s’attèlera, en principe, à définir, dans le cadre d’une réflexion collective et largement concertée, les contours d’un nouveau système fiscal national, plus équitable, performant, compétitif, orienté développement et intégrant les principes universels de bonne gouvernance fiscale. A l’issue des travaux de ces Assises, un projet de loi-cadre sur la fiscalité devra ainsi être élaboré pour porter les grands principes de la réforme fiscale à venir et la programmation précise, sur 5 ans à partir de2020, des principaux engagements du Maroc en la matière, affirme la DGI. Cette dernière évoque également dans sa note les raisons derrières ce besoin d’un Nouveau Système Fiscal National. Pour la direction pilotée par Omar Faraj, l’observation attentive du fonctionnement et de la performance du système fiscal actuel laisse apparaître la persistance de plusieurs inefficiences et iniquités qui l’empêchent d’atteindre ses objectifs incitatifs et redistributifs, d’impulsion du régime de croissance de l’économie marocaine et de relèvement de son inclusivité sociale, de son alignement sur les impératifs de durabilité environnementale. Des points faibles qu’il s’agit de diagnostiquer, ensemble, et de lever dans le cadre d’une vision partagée et renouvelée de la réforme fiscale. Sur le plan économique et social, le système fiscal devrait être mis à contribution, intelligemment, pour dépasser les faiblesses avérées du modèle de développement national, à savoir le chômage des jeunes et des diplômés et l’aggravation des inégalités, deux phénomènes structurels amplifiés par la faiblesse et l’irrégularité de la croissance. Aussi, et pour la DGI, la nécessité de promouvoir les investissements productifs, créateurs d’emplois en nombre suffisant, passe, dans ces conditions, par la construction d’un système basé sur l’équité, et permettant de rehausser la qualité et de maintenir la régularité de la croissance, une croissance plus inclusive… Partant de là, ces Assises constituent, pour la DGI, un lieu privilégié de débat, d’échange, d’analyse, bref de concertation autour du système fiscal national et de son devenir, et que cette concertation collective doit rester cadrée et rationnelle en ce sens qu’elle doit nécessairement sauvegarder la prédominance de la vision d’équilibre en intégrant les contraintes des finances publiques. Elles ne doivent en aucun cas se transformer en un lieu et moment de «doléances» où l’on viendra solliciter le Gouvernement quant à des intérêts strictement sectoriels, sans cohérence d’ensemble, et sans tenir compte des contraintes des pouvoirs publics, ni de l’évolution de l’environnement national et international.