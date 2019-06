Association Maroc-UE Un rendez-vous pour accorder les violons

Le Conseil d’association Maroc-Union européenne tiendra sa 14ème session, à Bruxelles le 27 juin 2019, annonce un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Cette session sera co-présidée par Nasser Bourita, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, et Federica Mogherini, Haute Représentante de l’Union européenne pour les Affaires Etrangères et la Politique de Sécurité, Vice-Présidente de la Commission européenne, ajoute la même source.

Cette session sera l’occasion de confirmer la relance du Partenariat privilégié et multidimensionnel qui lie le Maroc et l’UE et de lui donner une nouvelle impulsion à la hauteur des ambitions partagées par les deux parties, souligne le communiqué.

Le Conseil Européen qui s’est félicité de la nouvelle impulsion donnée aux relations UE-Maroc dans ses conclusions du 20 juin 2019, rappelle que la rencontre de Bruxelles examinera les priorités et thématiques du partenariat euro-marocain pour 2019-2020, ainsi que l’avenir de la relation bilatérale, y compris des aspects tels que les relations économiques et commerciales et les questions liées à la mobilité et à la migration.

La lutte contre le changement climatique et la coopération en matière environnementale seront également à l’ordre du jour, ainsi que le renforcement de la coopération régionale et euro-africaine.

L’UE reste le premier partenaire commercial du Maroc; elle compte pour environ 50 % dans l’ensemble des échanges du pays.

Les échanges de biens entre elle et le Maroc ont continué à progresser au cours des dernières années.