Assurance: Le secteur performe

Le secteur des assurances a réalisé en 2017 un résultat net de 4,33 Mrds Dh en hausse de 25,5% par rapport à l’exercice précédent. C’est ce qu’indique l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) dans son rapport sur la situation du secteur des assurances au titre de l’année 2017. Cette performance s’explique en partie par l’amélioration du résultat non technique qui est passé de -548,7 MDH en 2016 à 4,4 MDH en 2017, relève l’ACAPS. Sur la même année, le secteur a réalisé un chiffre d’affaires de 40,65 Mrds Dh contre 37,26 Mrds Dh une année auparavant, enregistrant ainsi une hausse de 9,1%. Cette performance est due à la bonne tenue des opérations directes qui ont atteint 38,73 Mrds Dh contre 34,91 Mrds Dh en 2016 (+10,9%). De son côté, le montant des primes émises relatives aux opérations vie et capitalisation s’élève à 16,98 Mrds Dh en hausse de 18,8% comparé à 2016 et celles relatives aux opérations non-vie de 5,5% à 21,75 Mrds Dh.

