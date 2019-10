Astronomie: Découverte d’une immense galaxie « primitive »

Que de surprises réserve le multivers !

Les données enregistrées par le radiotélescope de l’Alma et ses 66 antennes déployées au Chili ont permis aux astronomes d’identifier une immense galaxie qui s’est formée il y a 12,5 milliards d’années.

Cette nouvelle galaxie massive présente dans l’Univers primitif est décrite dans la revue The Astrophysical Journal par une équipe internationale d’astronomes. En fait, l’existence de telles galaxies si peu de temps après le Big Bang était jugée par les spécialistes peu crédible. Et pourtant !

Cette galaxie quasiment invisible contient autant d’étoiles que la Voie lactée et en fabrique de nouvelles à un taux 100 fois plus effréné.

Son éloignement et le voilage constitué par les nuages de poussières qui bloquent sa lumière ont empêché son « ciblage » dans l’immensité interstellaire.

En fait, ALMA a juste capté une émission probablement générée par de la poussière chauffée par de nouvelles étoiles.

Cette galaxie a été découverte lors d’un sondage de routine sur une toute petite partie du ciel, correspondant à moins d’1/100 de la taille de la pleine Lune. Un bel exemple de sérendipité astronomique.

Trouver un tel objet dans une zone si étroite relève théoriquement de l’immense coup de chance ! Mais ce n’est pas forcément le cas : il se peut que ces galaxies très imposantes dans l’univers primitif ne soient pas rares et qu’elles soient justes passés inaperçues jusqu’ici.

Les télescopes actuels n’étant probablement pas assez sensibles pour les détecter, le lancement, en mars 2021, du puissant James Webb Telescope pourrait percer les nuages de poussières et donc dévoiler de nouvelles surprises.