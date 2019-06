Athlétisme/Diamond League – Meeting International Mohammed VI: Vingt athlètes marocains engagés

Les regards sont désormais braqués sur la sixième étape de La Diamond League, prévue le dimanche 16 juin prochain au Complexe Sportif My Abdellah avec la douzième édition du Meeting International Mohammed VI.

Hormis le plateau mondial qui réunira plus de 150 grosses pointures de l’athlétisme mondial, Ayoube Mendili , le Directeur Technique National de la FRMA, a décidé d’engager vingt athlètes marocains.

Ceux-ci vont rivaliser à l’envoi non seulement de réaliser les minima pour les prochains mondiaux d’athlétisme à Doha mais à faire bonne figure sur fond de réalisations de meilleures performances mondiales.

Des athlètes comme Soufiane Bekkali, Rababe Arafi, Brahim Kaazouzi et bien d’autres sont attendus à émerger du lot devant une pléiade d’athlètes issus de plus de 60 pays.

La force de l’athlétisme marocain est dans les courses du demi-fond marocain chez les dames comme chez les messieurs.

On y assistera aussi à des duels de haute facture dans presque toutes les épreuves du programme du meeting International Mohammed VI.

Rendez-vous le dimanche 16 juin prochain à partir de 18 heures.

Plus de 100 chaînes TV étrangères vont diffuser le meeting International Mohammed VI durant deux bonnes heures (19 h à 21 heures).

Voici par ailleurs la liste des athlètes marocains sélectionnés par le DTN de la FRMA:

TAKORDMIOUI Mehdi 200m M

SMAILI Mostafa 800m M

AKKAOUI Malika 800m W

BEN ZAHRA Abdelkarim 3000m Steeple M

EL BAKKALI Soufiane 3000m Steeple M

SIGUENI Hicham 3000m Steeple M

TINDOUFT Mohamed 3000m Steeple M

ARAFI Rababe 1500m W

HILALI Siham 1500m W

BERRABAH Yahya Long Jump M

AKACHAB Brahim 1500m M

AKANKAM Hicham 1500m M

EL KAAM Fouad 1500m M

KAAZOUZI Brahim 1500m M

OULADHA Hicham 1500m M

BOUQANTAR Soufiyan 5000m M

DOUKHANA Rabia 5000m M

ESSALHI Younéss 5000m M

IGUIDER Abdelaati 5000m M

OUTALHA Mouhcine 5000m M