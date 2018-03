Athlétisme: Les indiscrétions de la FRMA

* La saison hivernale s’est terminée en apothéose avec la participation aux V èmes éditions des championnats d’Afrique du cross-conuntry qui ont eu lieu le 17 mars dernier en Algérie. Les athlètes marocains ont tout de même fait bonne figure en engageant même trois cadettes chez les juniors filles à un moment où l’interroge toujours sur le vrai âge des Kenyans et des Éthiopiens. L’athlétisme marocain n’a pas démérité lors de ce cross africain qui a un parfum des championnats du monde quand on sait que les vainqueurs seront presque les mêmes aux mondiaux prévus l’année prochaine au Denmark. L’athlétisme marocain n’est pas revenu bredouille de l’Algérie puisque le contingent marocain a pu décrocher la médaille de bronze au relais mixte.

Les athlètes marocains auraient pu s’adjuger la médaille d’or s’ils Rababe Arafi et Abdelaati Iguider avaient fait partie de l’équipe. Mais ces derniers ont été engagés aux mondiaux en salle à Brimingham au début du mois en cours.

* Une réunion importante a eu lieu récemment au siège de la FRMA en présence du représentant de la Diomond League en perspective du meeting International Mohammed VI, prévu le 13 juin prochain. On croit savoir qu’il a décidé de mettre en place un nouvel organigramme organisationnel. Cette réunion a été marquée aussi par le nouveau manager des athlètes, le Français , Alain Blondel, ancien champion d’Europe du décathlon. Alain Blondel a roulé sa bosse depuis deux décennies en commençant par la gestion de la carrière d’athlètes de haut niveau avant de se convertir au métier d’agent d’athlètes et organisateur de meetings indoor et outdoor.

* A la FRMA, on a déjà ouvert la saison estivale avec des meetings de zones qui se suivent dans différentes villes chaque week-end. Déjà, lors du meeting de zone qui a eu lieu à Kenitra, il y a eu un record national au saut en hauteur: 2, 18 m pulvérisé par Marouane Kacimi du CODM en effaçant des tablettes un vieux record qui date depuis 1984: 2, 17 m de Mohamed Aghlal du WAC.

* MOHAMMED EN AZIZ, classé second aux derniers championnats nationaux du cross-conuntry à Larache, prendra part en avril prochain au Marathon de Londres. C’est la première participation de Mohamed El Aziz à un marathon après son engagement sur le semi-marathon en 2016. Avec un chrono en moins de 2 h 10 mn , Mohamed El Aziz réalisera un exploit. Une bonne opportunité pour cet athlète pour réaliser le minima de participation aux championnats du monde en plein air quand on sait que le marathon de Londres est souvent très rapide avec des tentatives de record du monde.

* Pour les prochaines échéances internationales et auxquelles se préparent les athlètes marocains, il y a lieu de citer les Jeux Méditerranéens à Valence (Espagne), les Jeux de la Jeunesse, les championnats du monde des Juniors en Finalande et les Championnats d’Afrique d’athlétisme au Nigéria sans parler bien sûr du meeting International Mohammed VI, le 13 juin au Complexe sportif My Abdellah.

* Presque la majorité des meetings de la Diomond League se déroulent dans des stades d’une capacité qui ne dépasse pas 25.000 spectateurs. L’année dernière a vu les organisateurs du meeting Paris-Saint-Denis déménager pour organiser le meeting au stade de Paris Charléty au lieu du gigantesque Stade de France. On a frappé deux coups d’une seule pierre: réduire les charges et garantir un stade archi-comble. C’est ce que la FRMA a déjà préparé en demandant au ministère de la Jeunesse et des sports de construire un stade destiné exclusivement à l’athlétisme et d’une capacité de 20.000 spectateurs. Car le public est un enjeu majeur dans l’organisation des meetings de la Diomond League. La balle est dans le camp du ministère! Il est question de la préservation d’un meeting prestigieux qui porte d’autant plus le nom de la plus haute autorité du Maroc: SM LE ROI MOHAMMED VI.