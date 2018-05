Athlétisme: Rabat, capitale du mile...

Rabat est l’une des 24 villes choisies par l’IAAF pour abriter le 6 juin prochain la course du mile (1609 m). Un sacré relais mondial du mile sur fond de quinze fuseaux horaires.

C’est l’objet d’une conférence de presse, tenue aujourd’hui par M.Abdessalem Ahizoune, président de la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme en présence de M.M: Rachid Talbi Alami et Faycal Laaraichi respectivement ministre de la Jeunesse et des sports et président du CNOM.

Et ça a été l’occasion de récompenser les athlètes marocains qui se sont distingués l’année dernière 2017 aux championnats du monde d’athlétisme de Londres et aux Jeux de la Francophonie. Un montant de 2.460.000,00 dhs a été accordé aux athlètes dont 1 million de dirhams uniquement pour le médaillé d’argent du 3000 m steeple-chase, Soufiane El Bakkali. Et c’est une avance la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme en attendant que le ministère de la Jeunesse et des sports honore ses engagements.

En remportant les titres arabes des trois catégories, des Jeux de la Solidarité Islamique et de la Francophonie sans parler de titres africains, l’athlétisme demeure la vraie locomotive du sport marocain quand on se réfère à l’indicateur de performance voire au nombre de pratiquants licenciés (plus de 54.000 athlètes).