Athlétisme: Sport scolaire et universitaire: L’usurpation!

Dans le sport scolaire et universitaire, on prend les meilleurs athlètes formés par des clubs affiliés à la FRMA et par des centres regionaux de cette dernière, et on s’attribue leurs résultats à l’échelle internationale. C’est ce qu’on constate chaque année.

Défaillant sur tous les plans, le système du sport scolaire et universitaire demeure dans une situation de rente et de sclérose. Un système qui ne produit plus des sportifs comme dans le passé. Il faut dire que les activités physiques et sportives dans les établissements d’enseignement public sont reléguées au second plan. Même sur le plan organisationnel, au lieu de voir de la Direction de la promotion du sport scolaire,cette mega-structure décrétée en 1998, jouer le rôle d’accompagnement de la Fédération Royale Marocaine du Sport Scolaire, elle s’est substituée à la FRMSS. Une fédé qui doit d’abord être épinglée par la Cour des Comptes. Il en est de même pour ledit sport universitaire régenté par une Fédération bureaucratique.

Voilà en quelques maux la mascrade du sport scolaire et universitaire au Maroc. Nous y reviendrons.