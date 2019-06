Attaque meurtrière à Niamey: Le Niger rassure à la veille du sommet de l’U.A

Deux policiers ont été tués, quatre autres blessés dans une attaque-surprise de leur poste à l’entrée nord de la capitale nigérienne dans la nuit de mardi à mercredi.

Que signifie cette offensive inédite aux portes de Niamey ?

Une première ! Le raid mené tout près de la capitale du Niger, pays sahélien confronté aux groupes djihadistes dans l’ouest et à Boko Haram dans le sud-est, s’est révélé meurtrier. Du côté du gouvernement nigérien, on parlait mercredi d’un acte isolé, mais on reste vigilant, à un peu plus de quinze jours du sommet de l’Union africaine.

C’est un poste de sécurité situé au nord-ouest de la ville sur la route qui mène à Ouallam, qui a été attaqué tard dans la nuit, vers 23H30.

Un témoin cité par l’AFP dit avoir entendu des tirs nourris. « C’est un poste de contrôle éloigné de la ville », relativise une source gouvernementale.

A bord de motos, les assaillants, armés de kalachnikovs ont surpris, selon toute vraisemblance les policiers en faction.

Une réunion de sécurité a eu lieu mercredi. Des investigations sont en cours pour identifier les auteurs de cette attaque. S’agissait-il de terroristes ou bien de bandits ? Toutes les pistes restent ouvertes.

À une quinzaine de jours du sommet de l’UA, le gouvernement se veut rassurant et parle d’un acte de banditisme isolé, sans exclure la piste terroriste.

« C’est vrai que parfois ils descendent à moto de la région de Tillébary », reconnaît une source officielle.

La semaine dernière, les forces nigériennes, maliennes et françaises avaient mené dans cette région frontalière avec le Mali une opération conjointe contre les djihadistes, faisant une dizaine de morts et plusieurs capturés.

Le 8 juin dernier, toujours sur cet axe un peu plus loin sur la route, un engin explosif avait endommagé un véhicule blindé américain, sans faire de blessés.

Au sein de la communauté internationale à Niamey, certains estiment qu’il peut s’agir de « représailles » après cette opération ou d’un « avertissement » à l’approche du sommet, mais surtout que le risque d’une attaque majeure sur la capitale existe bel et bien.

Pour preuve, quelques heures avant l’attaque, une grande simulation d’opération anti-terroriste se déroulait à Niamey.

« On n’est pas inquiet on est préparé à toute éventualité », assure-t-on du côté du gouvernement.

Il faut dire que le contexte est instable. Mi-mai, les forces de sécurité ont payé un lourd tribut: 28 soldats sont tombés dans une embuscade dans le nord de la région de Tillabéry au momement même ou la prison de haute sécurité de Koutoukalé était prise d’assaut par de présumés djihadistes.

Pendant la tenue du sommet prévu les 7 et 8 juillet prochains, les autorités nigériennes ont prévu de renforcer les effectifs des patrouilles en ville en déployant trois promotions d’élèves gendarmes et policiers qui seront tout juste sortis de l’école.