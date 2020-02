Attaque mortelle au Nord Kivu: Charge contre un poste de police à Mamové

Dans l’est de la RDC, des hommes armés ont attaqué un poste de police dans la nuit de vendredi à samedi, la localité de Mamové, dans le territoire de Beni, dans le Nord-Kivu. D’après la société civile sur place, il y aurait au moins neuf morts et sept blessés.

Des éléments relevant du groupe Maï-Maï ont attaqué en fin de journée le poste de police de la ville. Les échanges de tirs ont duré près de quatre heures. «On a entendu beaucoup de bruit, explique Kinos Katuho, président de la société civile de Mamové. On s’est demandé ce que c’était. On a été obligé de fuir et de se cacher dans des maisons. Le matin, des forces de sécurité nous ont dit : « nous étions attaqués par des éléments des Maï-Maï. » »

K. Katuho explique que cinq personnes ont été retrouvées mortes dans une maison et estime que les circonstances de leurs décès pose question, la maison se trouvant «à 150 mètres environ des positions de la police».

Quatre autres corps ont également été découverts. Il s’agirait de trois civils et d’un Maï-Maï, selon lui.

«Pour le moment, le village est vide. Toute la population a fui dans différentes directions. La situation est très compliquée à Mamové», déplore le président de la société civile de la localité.

Voilà de quoi rendre la situation encore plus explosive dans le territoire de Beni, dans la province du Nord-Kivu.

Pour rappel, un massacre attribué aux présumés rebelles des Forces alliées démocratiques (ADF) avait fait, fin janvier, quelques 70 morts parmi les civils en deux jours.

Les reproches ciblent les Forces armées de RDC (FARDC) qui assurent avoir pratiquement anéanti ce groupe depuis le lancement d’une offensive d’envergure sur les ordres du président Félix Tshisekedi.

La société civile se demande «pourquoi les FARDC concentrent leurs efforts à l’Est, alors que l’ennemi massacre des populations sans défense à l’ouest de la RN4».