Attijariwafa Bank: Les clients de Safi ont leur espace libre service !

Dans le cadre de sa politique de promotion des espaces LSB (Libre Service Bancaire) auprès de ses clients, Attijariwafa bank poursuit le développement de son offre lancée en 2017, et dote ses principales agences bancaires d’espaces proposant ce service.

Les espaces LSB sont des espaces sécurisés se trouvant à l’entrée de l’agence, ils disposent d’horaires d’ouverture larges et flexibles de 7 h à 21 h et 7j/7.

Il s’agit de guichets automatiques bancaires offrant aux clients des services étendus, notamment le dépôt d’argent en espèce, le dépôt de chèque ainsi que les opérations de change en toute sécurité.

Afin d’assister les clients à se familiariser avec ces nouveaux services, un moniteur dédié est à leur disposition pendant les horaires d’ouverture de l’agence.

À cet effet, Attijariwafa bank organise un évènement au sein de l’agence Safi Sahat Al Istiqlal, qui dispose d’un espace LSB, et souhaite renforcer les liens avec sa clientèle, l’informer et l’encourager à utiliser les nouveaux services qui sont proposés dans ces espaces.

À ce jour, plus d’une centaine d’espaces LSB sont opérationnels dans la majorité des villes du Royaume, confortant ainsi le positionnement d’Attijariwafa bank en tant que banque innovante ayant réussi le pari de la modernité à une large échelle au Maroc.