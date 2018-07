Attijariwafa bank primé: Un doublé au « Euromoney Awards for Excellence »

Le groupe Attijariwafa bank a réussi à briller parmi les 1 500 soumissions de banques mondiales remportant le prix de la « Meilleure banque au Maroc» ainsi que celui de la « Meilleure banque de la TPME en Afrique» lors de la cérémonie de remise des « Euromoney Awards for Excellence 2018 », du magazine anglais Euromoney.

Ces prix Euromoney pour l’excellence sont les prix de référence pour les banques et les banquiers, créés en 1992 et ils ont été les premiers de leur genre dans le secteur bancaire mondial. Selon le magazine, Attijariwafa bank a connu une année de croissance remarquable et s’est distinguée grâce à une performance financière solide en augmentant considérablement ses revenus et ses actifs, ainsi que sa portée géographique, notamment en Afrique et aussi en ayant une capacité d’adaptation à la réglementation et aux conditions changeantes et parfois difficiles du marché et / ou aux besoins des clients.

Attjariwafa bank a démontré également sa capacité à atteindre ses objectifs stratégiques, en matière d’innovation et du digital en développant de nouveaux systèmes de paiement électronique, des processus de prêt numérisés. En ce qui concerne le prix de la « Meilleure banque de la région pour les TPME », Attijariwafa bank a su démontrer un engagement exceptionnel envers les besoins des petites et moyennes entreprises au cours des 12 derniers mois en matière de financement, de conseil, initiatives commerciales, de gestion de trésorerie et de croissance.