Au G7, la France fait de la résistance: «G 6+1», l’autre format de la mésentente

La France ne signera pas la déclaration commune du G7 tant que les différends avec les États-Unis, notamment au sujet de l’accord sur le nucléaire iranien et l’accord de Paris sur le climat, n’auront pas été surmontés, a déclaré à Bloomberg un représentant du cabinet d’Emmanuel Macron. Plus, on murmure qu’un changement sera introduit sur le format de la rencontre qui remplace le G7 par un « G 6+1 ». L’offensive du Président Macron ne sera solitaire puisqu’il pourra aussi compter sur le soutien allemand. En effet, la chancelière Merkel entend défendre les intérêts des partenaires des USA contre le diktat de Trump.

Toujours selon la même source, le Président français estime que les autres membres du G7 — l’Allemagne, le Canada, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni, — doivent faire front commun contre la décision de D. Trump d’imposer des tarifs supplémentaires sur les importations d’acier et d’aluminium

Deux jours avant le sommet du G7, le Président français est arrivé en visite au Canada dont il a notamment rencontré le Premier ministre, Justin Trudeau. Les deux interlocuteurs ont réitéré leur attachement à un «multilatéralisme fort» pour trouver la solution des principaux problèmes internationaux. Dans ce contexte, Justin Trudeau a donné aux journalistes un aperçu de ce qui attendait les dirigeants au sommet du G7. «Il y aura des conversations franches et parfois difficiles autour de la table du G7, particulièrement avec le président américain sur le commerce, les tarifs», a-t-il indiqué à Radio Canada.

Le sommet du G7 se tiendra les 8 et 9 juin à La Malbaie et sera probablement centré sur le conflit commercial entre les États-Unis et leurs partenaires. Donald Trump participera au sommet avant de se rendre à Singapour pour une rencontre historique avec le dirigeant nord-coréen, le 12 juin.

Macron aimerait notamment rappeler au locataire de la Maison-Blanche que l’on ne pouvait pas mener une guerre commerciale contre des alliés. En outre, E. Macron estime que les USA allaient vers l’isolationnisme, l’hégémonie brutale, ce qui pourrait se retourner contre eux-mêmes. «Nul d’entre nous n’est éternel», a poursuivi l’hôte de l’Elysée en soulignant que les engagements des pays dépassaient leurs dirigeants.

A Bruxelles, le président du Conseil européen Donald Tusk a estimé que les récentes décisions prises par le Président américain pourraient annoncer l’éclatement possible «de la communauté politique occidentale». «La question cruciale aujourd’hui est de savoir si ces décisions ne sont que des changements accidentels de la politique américaine actuelle (à laquelle, bien sûr, chaque président a droit) ou le début d’une nouvelle tendance stratégique. Autrement dit, s’agit-il de turbulences saisonnières ou plutôt des premiers symptômes de l’éclatement de la communauté politique occidentale, que le G7 représente et dirige de façon informelle?», a écrit D.Tusk dans un article publié par The New York Times.

Il estime cependant que l’Europe doit être reconnaissante au Président Trump. «L’Europe doit maintenant faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les liens transatlantiques, malgré l’état d’esprit d’aujourd’hui. Mais en même temps, nous devons être préparés à des scénarios dans lesquels nous devrons agir de manière indépendante. Pour ce faire, nous aurons besoin de plus qu’une unité politique et de détermination», a ajouté le président du Conseil européen.