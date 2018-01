Auto Hall: Le plein d’ambitions pour 2018!  

Le groupe Auto Hall ne débraye pas et annonce de belles perspectives pour l’année en cours. En effet, et à l’issue du Conseil d’Administration qui s’est réuni vendredi 12 janvier 2018 sous la houlette de son Président Directeur Général, Abdellatif Guerraoui, le groupe a annoncé la conclusion de nouveaux partenariats pour la représentation de quatre opérateurs dans plusieurs domaines d’activité. En plus de la carte Opel annoncée hier ici même, Auto Hall a pu séduire Gaz, un constructeur russe avec qui le groupe a conclu un partenariat pour l’assemblage et la distribution de véhicules utilitaires au Maroc et en Afrique à travers la filiale Africa Motors. Un deuxième constructeur a également trouvé pertinent de s’associer au Groupe, il s’agit du chinois Sany spécialiste dans les équipements de port, pour la distribution de ses produits à travers la filiale Soberma. Sous cette dernière, le groupe compte aussi distribuer les pneus Bridgestone pour véhicules automobiles et matériels de chantiers et de mines. Selon le Conseil d’Administration, les projets précités impacteront positivement l’activité du Groupe dès 2018 et lui permettront d’atteindre un chiffre d’affaires consolidé de 6 Mrds Dh et un résultat avant impôt de 340 MDH contre une estimation de clôture 2017 respectivement de 5 Mrds Dh et 250 MDH.

Related