Automobile: Varroc Lighting Systems se lance à Tanger

Le groupe multinational Varroc Lighting Systems a inauguré, mardi à la Tanger Automotive City, une usine de 17.000 mètres carrés, où seront produits des projecteurs et des feux arrières pour ses clients au Maroc, en Espagne et en France.

Cette usine très moderne comprend une unité de production de 12.000 m2, des bureaux d’administration de 3.000 m2 et un centre d’ingénierie et de développement de 2.000 m2, comprenant des départements optique, électronique, design mécanique et des laboratoires de validation des produits, ainsi qu’un centre de maintenance et d’assistance technique. Cette structure ne constitue que la première phase du projet, souligne un document du groupe. Il précise que la deuxième phase de 14.000 m2 supplémentaires a déjà été anticipée et lancée, sa finalisation étant programmée « cette année ». À termes, le projet global devrait permettre la création d’environ 650 emplois à l’horizon 2024 pour un investissement de 45 millions d’euros.