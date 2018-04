Autoroutes du Maroc: Retour en territoire positif

Après avoir déployé avec succès son projet de restructuration financière en 2016, pour un objectif de consolidation et d’amélioration durable de sa structure bilancielle, Autoroutes du Maroc annonce commencer à récolter les premiers fruits de cette restructuration en couronnant l’année 2017 avec un résultat net positif, renouant ainsi la société avec la profitabilité. Cette performance a été catalysée par les efforts déployés pour la modernisation de l’exploitation, la rationalisation continue des charges d’exploitation et les mesures déployés pour le reprofilage de la dette et conséquemment, l’optimisation du cout de la dette. Dans ce sens, le chiffre d’affaires s’est élevé à 3 ,6 Mrds Dh, en hausse de 10% par rapport à 2016, L‘EBITDA affichant un solde de 1,9 Mrd Dh est en amélioration de +4% vs 2016 alors que le résultat net est passé d’un déficit de 3,9 Mrds Dh en 2016 à un bénéfice de 45 MDH à fin 2017. Sur le volet dette, ADM a poursuivi en 2017, en concertation avec ses conseillers et ses organes de gouvernance, les évaluations et les analyses visant à identifier les actions à mettre en œuvre en vue de l’optimisation et la maitrise du coût de son endettement à travers la maitrise des risques de change, de taux d’intérêt et de sa trésorerie. Dans ce sens, ADM a effectué le remboursement par anticipation de 7 prêts en Dinar Koweitien auprès du FADES d’un montant de 3 Mrds Dh. Le financement de cette opération a été effectué à l’aide d’un prêt bancaire en dirham auprès des banques de la place. Cette opération a permis de rembourser des prêts onéreux en KWD, et de réduire l’exposition d’ADM à la devise KWD en la remplaçant par une exposition en DH et ainsi réduire le risque de change. Aussi, dans l’objectif d’anticiper les « murs d’amortissement » caractérisant les exercices 2018, 2019 et 2030, ADM a lancé une opération de reprofilage de sa dette obligataire visant à racheter des lignes avec échéances 2018, 2019 et 2030, d’un montant global de 5,9 Mrds Dh, par l’émission de nouvelles obligations. A ce titre, deux opérations d’échange de dette obligataire ont été réalisées avec un grand succès en 2017. Sur les deux émissions réalisées, un encours de 3,7 Mrds Dh a été échangé permettant de lisser considérablement l’échéancier de la dette et de réduire significativement les murs problématiques qui caractérisaient les exercices 2018, 2019 et 2030. Les murs imminents de 2018/19 ont été réduits de plus de 80%.

