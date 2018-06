Avancée rapide de l’armée syrienne sur Deraa: Plusieurs localités débarrassées des djihadistes

En Syrie, l’armée poursuit son offensive dans la province de Deraa, dans le sud-ouest du pays. Elle tente de reprendre les zones tenues par les rebelles. Lundi 25 juin, des hélicoptères ont bombardé la ville pour la première fois depuis près d’un an. Les médias du régime évoquent une progression rapide des troupes gouvernementales.

Au quatrième jour de cette vaste offensive, l’armée syrienne a réussi à prendre la région de Lajat, qui regroupe plusieurs localités et villages, au nord-est de cette province méridionale. Des médias proches de Damas et du Hezbollah libanais, mais aussi des sources de l’opposition, ont annoncé que l’armée syrienne avait réussi à prendre, mardi 26 juin, les localités de Bosra al-Harir et Mlihat al-Atch, à l’issue de violents combats avec des groupes rebelles et djihadistes. Les médias du régime parlent d’effondrement dans les rangs des insurgés.

Les rebelles ont riposté aux pilonnages des troupes gouvernementales en bombardant la ville de Soueida, chef-lieu de la province éponyme, située à l’est de Deraa et limitrophe à la Jordanie. La progression relativement rapide de l’armée syrienne sur ce front s’explique par les effectifs engagés et la puissance de feu déployée: 40 000 soldats ont été mobilisés pour l’offensive du Sud, dont l’objectif est de reprendre le contrôle de la frontière syro-jordanienne, en grande partie aux mains des rebelles depuis 2015.

Les troupes engagées sont soutenues aussi par l’aviation russe, qui a mené ces dernières 48 heures des dizaines de raids. Des hélicoptères de combats syriens sont aussi entrés en action, contre la ville même de Deraa. Pendant ce temps, l’exode vers la Jordanie des civils fuyant les combats se poursuit. Le royaume hachémite déploie d’intenses efforts diplomatiques pour appeler au calme, mais il est isolé. Amman est en contact avec Washington et Moscou pour sauver la zone de désescalade dans le sud de la Syrie, cette région où les Etats-Unis, la Russie et la Jordanie s’étaient entendus il y a un an pour interrompre les combats. Le royaume jordanien veut stabiliser sa frontière nord, car « la Jordanie ne peut pas recevoir davantage de réfugiés », indique le gouvernement. Plus d’un million de Syriens ont déjà trouvé refuge dans le royaume hachémite.

Or, depuis mardi 19 juin, plus de 17 000 civils ont fui les combats qui font rage dans le sud de la Syrie et 55 autres ont été tuées, rapporte l’Observatoire syrien des droits de l’homme. Et certains se rapprochent parfois de la frontière avec la Jordanie pour plus de sécurité.

Cette initiative diplomatique jordanienne a toutefois bien peu de chances d’aboutir, car les Etats-Unis et la Russie ont en fait déjà sacrifié cette zone de désescalade. Samedi 23 juin, l’aviation russe a mené plus d’une quarantaine de raids aériens dans cette même zone, d’après l’OSDH. L’Observatoire rapporte par ailleurs que les Etats-Unis ont lâché les groupes syriens d’opposition et qu’ils ne les défendront pas militairement. Washington avait pourtant promis « des mesures fermes et appropriées » pour protéger le cessez-le-feu dans le sud de la Syrie.

La Jordanie est finalement la seule à défendre la désescalade dans cette zone, alors que les forces gouvernementales syriennes ne sont qu’à 5 kilomètres de la frontière jordanienne.