Aviculture : Montée en puissance de la production en 2018

La production avicole a connu une très forte hausse en 2018. En effet, le chiffre d’affaires cumulé a augmenté de 8,8% à 31 Mrds Dh comparativement à l’année précédente.

Dans le détail, la production de viandes de poulet aurait atteint 570 000 T (+3,6% par rapport à 2017) tandis que celle des viandes de dindes aurait progressé de 11,1% à 100 000 T. Les œufs de consommations, eux, auraient augmenté de 5,5% à 5,8 milliards d’unités. En termes de consommation, celle des viandes se serait améliorée de 4,1% à 20,1 Kg par an et par habitant alors que celle des œufs aurait crû de 4,4% à 188 unités par an et par habitant. De son côté, l’export des œufs à couver de poulet aurait augmenté de 15,3% à 21,3 millions d’unités. Enfin, selon la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole –FISA-, les objectifs fixés par le contrat-programme devraient être dépassés compte tenu de la bonne performance du secteur en 2018.