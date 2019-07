Axe Rabat-Amman: Des liens stratégiques à tisser…

Le Maroc et la Jordanie réaffirment leur détermination à mettre en œuvre les conclusions de la rencontre au Sommet entre les Rois des deux pays, tenue en mars dernier à Casablanca.

Un processus institutionnel susceptible de hisser la coopération et la coordination à des niveaux reflétant effectivement le partenariat stratégique liant les deux pays appelle à être enclenché.

Lors d’un point de presse conjoint à l’issue de la 1ère réunion du mécanisme de concertation politique qu’ils ont présidée à Amman, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et le ministre jordanien des Affaires étrangères et des expatriés, Aymen Al-Safdi, ont indiqué avoir « convenu d’élaborer une feuille de route détaillée à l’effet de donner corps aux conclusions de la rencontre au Sommet entre les deux Chefs d’Etat en vue d’une coopération plus large dans les domaines économique, culturel et de l’investissement ». Et décidé « d’institutionnaliser la coordination lors des rassemblements et événements internationaux au service des questions bilatérales et arabes d’intérêt commun ».

Les diplomaties des deux pays, ont-ils ajouté, « vont œuvrer intensivement à institutionnaliser la coopération bilatérale et la concrétiser via des conclusions pratiques reflétant la solidité des liens fraternels et du partenariat stratégique existant entre les deux pays ».

Deux groupes de travail des deux départements « vont poursuivre leurs réunions demain (dimanche) en vue d’établir un programme global visant à accomplir des réalisations tangibles qui vont renforcer la coopération dans des secteurs bien déterminés ».

En coopération avec les départements concernés, ils ont aussi décidé d’apporter le soutien nécessaire pour la tenue d’un Forum du secteur privé, en septembre prochain à Amman.

N. Bourita a souligné que l’entrevue avec son homologue jordanien, a offert l’opportunité pour la concertation sur nombre de questions régionales et internationales, soulignant la convergence des positions des deux pays sur la cause palestinienne et leur total appui au peule palestinien pour recouvrer l’ensemble de ses droits légitimes, le but étant l’établissement d’un Etat palestinien indépendant avec Al Qods Est comme capitale conformément aux résolutions internationales y afférentes, l’initiative de paix arabe et le principe de deux Etats.

Les entretiens avec M. Al-Safdi ont porté aussi sur les derniers développements sur la scène régionale et la situation dans le monde arabe, notamment les dossiers syrien et libyen, a fait savoir N. Bourita, notant que cette rencontre a été l’occasion de réitérer la convergence de vues des deux pays sur les différentes questions.