B. Le Maire attendu à Rabat 

Le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, doit se rendre vendredi au Maroc pour une visite de travail, a-t-on appris auprès de son département.

Lors de sa visite au Maroc, le ministre français rencontrera plusieurs hauts responsables marocains, a indiqué à la MAP, la Porte-parole du ministère français de l’Economie et des Finances.

Cette visite intervient quelques semaines après la tenue le 19 décembre dernier à Paris de la 14ème Rencontre de Haut Niveau France-Maroc, en marge de laquelle a été également organisé un Forum économique entre le Medef (patronat français) et la Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

On rappelle aussi que ce déplacement renvoie à celui attendu dans le Royaume de la part du Président Emmanuel Macron. Lors de la visite du chef de l’Etat français à Rabat, on s’attend à la signature de plusieurs contrats relevant des domaines civils et militaires.