Baisse du prix à la pompe Que de mauvaise foi !

Les prix à la pompe ont baissé de quelques centimes ces derniers jours. A croire les sociétés distributrices des produits pétroliers, on a l’impression que l’effort, aussi minime qu’il apparaît sur les panneaux d’affichage est de leur ressort.



Certes, la décrue est réelle, mais elle n’est nullement la conséquence d’un quelconque sacrifice ni de la part de l’Etat et encore moins desdites sociétés.

Les cours du pétrole varient en fonction de paramètres économiques, financiers, géopolitiques et parfois même à de simples gesticulations diplomatiques à l’échelle internationale. Fléchissement de la croissance en Chine, variations du dollar, contexte brûlant au Proche Orient ou twitte malheureux de D. Trump, le panel éclairant est large mais surtout dépasse largement les bruissements nationaux.

Comme on le voit sur le graphique ci-dessous, dans la suite logique d’une tendance haussière durant l’été dernier qui a culminé début octobre avec un pic qui a affolé les économies mondiales (près de 88 $US le baril du Brent), on assiste à une décru inattendue. Aujourd’hui, le cours tourne autour des 55 $ le baril soit – 37,5 % en 3 mois. Cette dégringolade est la conséquence entre autres de craintes d’un tassement de l’économie mondiale et par conséquent de la demande d’or noir. A voir ces chiffres, on est en droit de nous poser la question à savoir si les prix à la pompe ont-ils baissé d’autant ? A l’évidence : Non puisque la baisse constatée ne dépasse pas les 10% dans les meilleurs des cas. Si à la décharge des professionnels du secteur, les prix des carburants à la pompe varient aussi en fonction du taux de change dirham-dollar, du niveau des stocks de produits pétroliers de la demande nationale et des taxes, mais de là à se féliciter de la paternité de ce coup de pouce au pouvoir d’achat des marocains, il y’a un pas que les protagonistes du secteur ont franchi sans vergogne.