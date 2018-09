Balance commerciale : Le déficit s’alourdit en août

Selon les chiffres provisoires de l’Office des Changes pour le mois de juillet 2018, le Déficit Commercial ressort à -137,9 Mrds Dh, en dégradation de 10,1% comparativement à l’année précédente, pour un taux de couverture en stagnation à 56,6%. Cette évolution négative de la balance commerciale résulte d’une augmentation de 10,2% des importations à 317,4 Mrds Dh traduisant la hausse en glissement annuel de 18,8% des produits énergétiques à MAD 53,6, 18,1% des produits bruts à 16,2 Mrds Dh, de 12,5% des biens d’équipement à 78,6 Mrds Dh, de 8,9% des produits alimentaires à 31,9 Mrds Dh, de 6,6% des produits finis de consommation à 70,7 Mrds Dhset de 4% des demi produits à 66,3 Mrds Dh. Sur le volet des expéditions , une hausse des exportations de 10,2% à 179.5 Mrds Dh a été enregistrée portée par l’accroissement des ventes des secteurs de (de l’automobile de 17,7% à 43,6 Mrds Dh, des phosphates et dérivés de 17,6% à 33,8 Mrds Dh, de l’aéronautique de 17,2% à 8,1 Mrds Dh, de l’industrie pharmaceutique de 7,7% à 829 MDH et de l’électronique et de l’agriculture et de l’agroalimentaire de 6,7% et 4,6% à 6,7 Mrds Dh et 38,1 Mrds Dh respectivement. Au volet paiements, les recettes MRE progressent de 1% à 44,9 Mrds Dh tandis que la balance voyages se détériore de 1,7% à 35,5 Mrds Dh. Les flux IDE affichent, en revanche, une baisse importante de 18,6% à 14,6 Mrds Dh contre 17,9 Mrds Dh à fin Août 2017.

