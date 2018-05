Banque mobile: Le CIH s’appuie sur SCAMA

Scama – Auto Hall, distributeur officiel de Ford au Maroc, ainsi que ses partenaires, la banque CIH et le constructeur de carrosseries TramAuto, viennent de lancer le tout premier prototype de banque mobile basé sur le Ford Transit. Utilisant Ford Transit Châssis-Cab comme base, la conversion se sert de façon ingénieuse des dernières technologies pour donner cette unique transformation. Avec ses rails de châssis bas, ses points d’ancrage intégrés pour la carrosserie et sa construction de châssis robuste en acier haute résistance, le Transit Châssis-Cabine offre une base solide et fiable pour pratiquement toutes les conversions. Une fois sur place, il suffit de quelques minutes pour que la banque mobile soit mise en place et prête à accueillir les clients. Un coté entier de la cabine arrière bascule vers le haut pour offrir un abri tandis que deux pistons hydrauliques dissimulés sont utilisés pour agrandir la cabine latéralement. L’extension crée un bureau spacieux pour les services bancaires qui nécessitent une interaction avec les caissiers. Le camion est également équipé d’un guichet automatique monté derrière la cabine, qui dispose d’un accès direct pour que les clients puissent l’utiliser sans passer par le bureau. Des panneaux solaires sur le toit couvrent 90% des besoins en énergie de la banque mobile, et un générateur et des batteries auxiliaires de secours sont également disponibles. La banque mobile peut également être utilisée lors des événements où les guichets automatiques se font rares, ou en tant qu’agence de remplacement en cas de besoin.

