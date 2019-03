Banques marocaines: L’alarme de Fitch Ratings

Dans un nouveau rapport, l’agence de notation Fitch revient sur la faible qualité des actifs et des capitaux des banques marocaines.

Déjà remis en question dans une publication datant de 2016, l’agence affirme dans cette récente note que la notation de toutes les banques marocaines tient au fait qu’elles recevraient un soutien, si nécessaire, de la part de l’Etat (noté BBB-/stable) ou de leurs actionnaires institutionnels. Selon Fitch, le taux d’impayés des sept premières banques du Maroc était tout juste en dessous de 10% au cours des cinq dernières années, précisément à 9,8% à la fin du premier semestre 2018, un niveau beaucoup plus élevé que sur les marchés développés. Pis en encore, L’agence de notation basée à Londres estime que le taux moyen de 10% affecté à l’encours des créances douteuses au Maroc, ne correspond pas à la réalité. Elle pense qu’une analyse plus rigoureuse et mieux renseignée du volume des créances douteuses révélerait un niveau plus élevé. L’agence estime que cela pourrait empirer étant donné que l’application de la norme IFRS9 (sur la classification et le provisionnement des actifs) doit encore être testée au fil du temps. Les analystes de l’agence de notation reviennent également sur le risque de concentration des engagements des banques sur les gros emprunteurs : « La concentration est beaucoup plus élevée pour les banques axées sur les grandes entreprises ». Au premier semestre 2018, les 20 prêts les plus importants représentaient en moyenne 20% du total des prêts de toutes les banques notées par Fitch. Ceci étant, la rentabilité, le financement et les liquidités des banques marocaines sont solides, contrairement à la qualité médiocre de leurs actifs et à leur capital insuffisant relève l’agence. Les grandes banques ont enregistré un rendement opérationnel annualisé moyen de 2% sur les actifs pondérés en risques au premier semestre de 2018, étayées par des marges raisonnables (moyenne de 3,6%) et des ratios coûts / revenus (53%). Les dépôts stables fournissent la majorité du financement des banques, conclut ainsi Fitch.