Barid al Maghrib: Renforcement des relations avec l’empire du milieu

Le Groupe Barid Al-Maghrib (GBAM) a conclu, récemment à Pékin, trois conventions de coopération avec l’opérateur postal chinois China Post Group visant à renforcer les échanges e-commerce et à faciliter le transfert d’argent entre le Maroc et la Chine. Ces conventions s’inscrivent dans le cadre de la détermination du GBAM de poursuivre ses partenariats internationaux et de renforcer ses relations de coopération avec l’institution postale chinoise, indique Barid Al-Maghrib dans un communiqué, qui précise que ces conventions viennent concrétiser le protocole d’accord de coopération (MOU) signé à Rabat en septembre 2017 entre Barid Al-Maghrib et la poste chinoise qui prévoyait le renforcement du partage de savoir-faire entre les deux organisations internationales, notamment via le développement conjoint de leurs services financiers, en particulier les transferts électroniques de fonds, les services bancaires et les services postaux.

