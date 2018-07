Barid Al-Maghribe | ONIGT : Certification électronique opérationnelle

Le Groupe Barid Al-Maghrib et l’Ordre National des Ingénieurs Géomètres-Topographes (ONIGT) ont signé, mardi 10 juillet à Rabat, une convention de partenariat relative aux services de la certification électronique via la solution BarideSign.

Le partenariat fixe les modalités et conditions selon lesquelles le Groupe Barid Al-Maghrib va fournir des services de certification électronique aux membres de l’ONIGT. Les services en ligne seront opérationnels le jour même de la signature et comprendront notamment un accès au cadastre, à la conservation foncière et à la soumission électronique aux appels d’offres.