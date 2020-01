Basketball: Le comité provisoire suspend les ligues régionales

Le Comité Provisoire,chargé de la gestion de la Fédération Royale Marocaine de Basket-ball a décidé de suspendre les ligues régionales de basket-ball à cause de la dissidence de leurs présidents qui n’ont pas convoqué les dirigeants des clubs à une Assemblée Générale Extraordinaire pour adopter les nouveaux statuts standards qui doivent régir ces ligues régionales.

Et pourtant, la démarche du Comité Provisoire quant à son entêtement aveugle pour soumettre le projet des statuts types des ligues régionales à l’assemblée générale extraordinaire de ces dernières au lieu de celle de la Fédération Royale Marocaine de Basket-ball.

Et last but not lest, le comité provisoire se perd encore en conjectures.

Tantôt, on rend public des communiqués au nom du ministère, tantôt c’est des communiqués du Comité Provisoire qui se réfèrent à une prétendue réunion avec des présidents de cliques et non de ligues régionales qui en vertu de la loi 30.09 n’ont jamais existé ! Comme si on avait droit aux OVNI, ces Objets Volants Non Identifiés.

La réforme du basket-ball n’est pas pour demain et le ministère en est le premier responsable du fait de son laxisme déroutant. Car c’est l’impunité qui est derrière ce blocage qui risque de s’éterniser si le ministère et son Comité Provisoire ne sanctionnent pas les membres de l’ex-Comité Directeur Fédéral sur la base des deux rapports d’audit.

Le vrai mal est là et il est temps de crever l’abcès au lieu de se concerter avec les fautifs autour d’un déjeuner !

Et comme disait le général de Gaulle: «La réforme,oui ! La chienlit, non !».