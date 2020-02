Bâtiment durable : Al Omrane s’allie à l’IRESEN pour l’innovation

Le groupe Al Omrane et l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (lRESEN) ont signé, mercredi à Rabat, une convention cadre portant sur un nouveau partenariat institutionnel dans le domaine de l’amélioration des procédés et la promotion de l’innovation en matière de matériaux et procédés de construction et d’aménagement.

Signée par le Président du directoire du Groupe Al Omrane Badre Kanouni et le Directeur Général de l’lRESEN Badr Ikken, cette convention cadre permet aux deux organismes de franchir une nouvelle étape dans leur engagement en faveur du développement durable, réaffirmant par cette alliance l’importance et l’intérêt qu’ils accordent à l’innovation.

L’objet de ladite convention est de définir les conditions et modalités de collaboration dans les thématiques des matériaux de construction durable, les techniques de conception et de construction et l’amélioration du concept des bâtiments à haute efficacité énergétique, en y associant des start-ups actives dans ce domaine. Pour ce faire, la convention prévoit la mise en place de plans d’actions biennaux et la création de deux comités pour suivre les aspects stratégiques et le pilotage des programmes et actions à engager et ce, afin d’atteindre les objectifs arrêtés pour la coopération entre le Groupe Al Omrane et l’lRESEN.