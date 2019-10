BBOA lance le Blue Space: Un cocon pour le Business Angels

Visant à accompagner et à développer l’esprit entrepreneurial chez les jeunes, BMCE Bank Of Africa a initié un concept innovant et novateur en Afrique : BLUE SPACE.

Ce réseau d’incubation créé en partenariat Public-Privé avec l’ISCAE et la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Aïn Chock, le programme BLUE SPACE intègre, pour la première fois au Maroc, deux composantes majeures, à savoir une agence bancaire pédagogique offrant aux étudiants un espace de travail, de partage de connaissance et d’initiation au monde de la banque et de la finance ainsi qu’un incubateur destiné à accompagner les porteurs de projets participants au programme, de la formalisation de leur projet jusqu’à sa concrétisation.

En termes de services, l’incubateur assure une offre à 360° intégrant formation, information, mentorat et accès à un écosystème entrepreneurial composé d’entrepreneurs, d’institutionnels, de Business Angels et d’associations professionnelles.

Les candidats pourront soumettre, par mail ou via les formulaires en ligne, un projet répondant à une problématique réelle et clairement définie, le but étant de sélectionner 50 équipes ou porteurs de projet âgés entre 18 et 45 ans, installés dans la Région de Casablanca et souhaitant créer leur entreprise.

Les projets soumis seront étudiés par un jury constitué de professionnels et d’universitaires, sur des critères de faisabilité et de qualité du dossier de candidature.

Une fois le porteur de projet sélectionné, il pourra intégrer l’incubateur BLUE SPACE pour lequel il aura postulé (ISCAE ou FSJESAC) et accèdera ainsi, à une panoplie de prestations et d’outils, visant à favoriser sa formation et à l’accompagner dans la concrétisation de son projet.