BCP: De nouvelles ambitions pour la Microfinance et le mobile Banking au Sénégal

Dans le cadre du déploiement de l’identité visuelle du groupe au sein de ses filiales subsahariennes, y compris au Sénégal, la Banque Centrale Populaire (BCP) a dévoilé le mardi 04 décembre 2018, au cours d’une cérémonie officielle à Dakar, ses ambitions stratégiques pour Banque Atlantique Sénégal, en présence de nombreuses personnalités du monde politique et des affaires. Dans sa nouvelle vision, le groupe BCP vise à accompagner l’économie sénégalaise dans sa dynamique d’émergence autour de trois piliers principaux : l’accompagnement innovant du secteur privé et en particulier des PME et TPE, l’accompagnement de la deuxième phase du programme d’actions prioritaires du Plan Sénégal Émergent (PSE) sur la période 2019-2023, et l’accompagnement inclusif des particuliers, avec des offres digitalisées visant à améliorer le quotidien des citoyens ; notamment en matière de crédits immobiliers, de microcrédit, ou encore de produits et services adaptés à la diaspora. La mise en œuvre de la nouvelle feuille de route stratégique pour le Sénégal est désormais assurée à travers plusieurs filiales spécialisées du groupe BCP. Ainsi, les activités bancaires traditionnelles continueront d’être exercées par Banque Atlantique. Le financement des activités génératrices de revenus, des microentrepreneurs et des TPE, en particulier dans le monde rural, sera assuré par AMIFA Sénégal. Tandis que les activités de Mobile Banking, y compris les activités de transfert et de paiement, seront déployées par Wizall et ATPS. A cette occasion, le groupe BCP a officialisé une prise de participation majoritaire dans la start-up Wizall, opérateur sénégalais dans le domaine du Mobile Money, d’une part, et a annoncé l’extension aux autres pays de la zone UEMOA de l’activité de sa filiale sénégalaise ATPS, acteur majeur dans l’agrégation des transferts et des services à valeur ajoutée, d’autre part.

Related