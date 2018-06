BCP: Nouveau prêt de la BAD pour la filiale banque Atlantique

Le conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) vient d’approuver une ligne de crédit de 100 millions d’euros en faveur du Banque centrale populaire (BCP). Les ressources qui seront mises par l’institution financière multilatérale à la disposition de BCP serviront à renforcer les activités de financement des entreprises dans les secteurs de l’agriculture, de l’éducation, de la santé et des infrastructures en Afrique de l’ouest, principalement en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Mali et au Sénégal. Ce prêt va servir ainsi de levier pour renforcer les capacités de production et doper la croissance en Afrique de l’ouest.

