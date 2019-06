Berlin dans la mêlée

A signaler que le gouvernement allemand s’apprête à apporter un soutien militaire à une «zone de sécurité» prévue par les États-Unis dans le nord de la Syrie. La zone est destinée à protéger les milices kurdes, qui ont combattu l’État islamique (IS) du côté des États-Unis, contre les troupes syriennes et turques.

Des plans appropriés ont été discutés à Berlin lors du séjour, à Berlin, du secrétaire d’État américain Mike Pompeo.

C’est le Spiegel Online qui a rapporté l’information en soulignant que le gouvernement allemand «a signalé aux États-Unis, au cours de mois de pourparlers secrets, qu’il serait prêt à participer militairement à la sécurisation de la zone de sécurité.» Ces derniers mois, les Américains avaient «demandé à plusieurs reprises l’engagement de l’Allemagne dans les coulisses, pour la première fois en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité à la mi-février.»

Depuis lors, le gouvernement allemand a cherché «un dialogue constructif avec Washington». «Afin de ne pas repousser une fois de plus les États-Unis, le bureau du Chancelier, le ministère des affaires étrangères et le ministère de la défense sont largement d’accord sur le fait qu’il ne faut pas aliéner les États-Unis sur la question syrienne.»

Selon Spiegel Online, des négociations secrètes ont eu lieu presque continuellement depuis la Conférence de Munich sur la sécurité.

Par exemple, à la mi-mars, les responsables politiques du ministère allemand de la défense et du Pentagone, Geza Andreas von Geyr et John C. Rood, ont réuni à Berlin, «en toute confidentialité, toutes les autres nations qui avaient auparavant participé à la coalition anti-EI».

En avril, la ministre allemande de la défense, Ursula von der Leyen, et le ministre des affaires étrangères, Heiko Maas, se sont rendus à Washington «pour discuter de la question au plus haut niveau.»

Selon Spiegel Online, la participation de l’armée allemande à la création de la zone de sécurité reste ouverte.

L’envoi de troupes terrestres a été exclu pour des raisons politiques, mais la possibilité d’un soutien aérien à une force de sécurité a été évoquée.

À cette fin, Berlin a proposé à Washington de prolonger la mission actuelle de l’armée allemande en Jordanie.

Depuis juin 2017, l’armée allemande maintient sa propre base sur une base aérienne jordanienne sous le nom de «Camp Sonic».

Des jets Tornado spécialement équipés effectuent des reconnaissances aériennes pour la coalition anti-EI dirigée par les États-Unis à partir de la base.

L’armée de l’air allemande fait également le ravitaillement air-air des avions de la coalition au-dessus de la Syrie..

Le mandat de cette mission expire le 31 octobre et, conformément à une décision du parlement allemand, ne doit pas être prorogé.

Le soutien militaire d’une «zone de sécurité» dans le nord de la Syrie signifierait une escalade massive de la participation de l’Allemagne à la guerre syrienne, qui visait dès le début à renverser le régime de Bachar al-Assad et à le remplacer par un régime fantoche occidental.

Le ministère allemand des affaires étrangères a participé activement à la construction de l’opposition syrienne pro-impérialiste, qui s’appuyait principalement sur les milices islamistes affiliées à Al-Qaeda.

À cette fin, ce soutien a été soutenu non seulement par le SPD et les Verts, mais aussi par le Parti de gauche.

Damas rejette une telle «zone de sécurité» car elle limiterait massivement la souveraineté du pays.

Ankara s’y oppose parce qu’elle veut empêcher à tout prix l’émergence d’un État kurde à sa frontière, qui soit sous le contrôle d’une organisation affiliée au PKK.