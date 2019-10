BIC ART MASTER AFRICA 2019: Le potentiel artistique national s’exprime

BIC, un des leaders mondiaux dans les articles de papeterie, a lancé le premier concours artistique du genre à l’échelle continentale, le BIC Art Master Africa 2019.

Organisé pour la première fois en 2017 en Afrique du Sud et fort de son succès, BIC Art Master s’étend cette année à tous les pays africains et vise à développer la créativité locale et invite les talents africains à créer des œuvres d’art en utilisant un stylo à bille BIC.

Les artistes résidant en Afrique peuvent ainsi soumettre jusqu’à trois œuvres d’art sur le site du concours, http://www.bicartmaster.com jusqu’au 31 octobre, et tenter leur chance de devenir le champion du BIC Art Master Africa.

La plateforme sera également ouverte au public invité à voter pour son œuvre d’art préférée pendant tout le mois de novembre.

Le concours récompensera deux gagnants d’ici décembre : un lauréat du prix « BIC Art Master Africa 2019 » et un lauréat du prix « Choix du Public 2019 ».

Le champion de la compétition sera sélectionné par un panel d’experts comprenant l’artiste et sculpteur ghanéen Enam Bosokah, le professeur et designer Hein Liebenberg, l’artiste et architecte d’intérieur de renom Valérie Manouvrier, le conservateur et conseiller artistique Hervé Mikaeloff et Geoffro Bich, amateur d’art, collectionneur et membre de la famille Bich, la famille fondatrice de BIC.

Le gagnant recevra un prix équivalent à 10 000 Dh, une galerie digitale personnalisée et une chance d’être présenté dans le cadre de la collection d’art de BIC « La Collection BIC ». Le lauréat du prix « Choix du Public », quant à lui, sera choisi en fonction du plus grand nombre de votes attribués par le public et recevra un prix en espèces de 5 000 Dh ainsi qu’un kit Artistique BIC.

Afin de récompenser l’implication du public, BIC Art Master Africa 2019 attribuera deux prix supplémentaires : le prix du « Votant », sélectionné parmi les internautes ayant participé au concours via le site web et le prix « Influencer » parmi ceux ayant relayé le concours sur des plateformes sociales en utilisant l’hashtag #BICArtMaster.

Les deux gagnants seront tirés au sort et recevront chacun un prix de 2 500 Dh.

Il est à noter que depuis le lancement des inscriptions, plus de 1600 candidatures ont été enregistrée et quelques 300 œuvres d’artistes en herbe marocains soumises.