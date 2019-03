Bidaya Incub : Un 8ème appel à projets lancé

Bidaya, l’incubateur Social Green Tech de Casablanca, vient d’annoncer le lancement de son appel à candidatures pour dénicher sa prochaine promotion de startups à impact social et environnemental.

Bidaya recherche des projets d’entreprise en amorçage ayant un modèle économique viable, répondant de façon innovante à une problématique sociale ou environnementale et portés par des entrepreneurs motivés. Spécialistes de l’innovation sociale, environnementale et technologique, Bidaya accompagne les entrepreneurs dans l’élaboration et le développement de leurs projets sur une période de 12 mois. À ce jour, une quarantaine de projets d’entreprise ont bénéficié de l’accompagnement de qualité de Bidaya. Celui-ci comprend des formations collectives, des ateliers de travail et des rendez-vous de suivi individuel stratégique adaptés aux besoins de chaque startup. L’incubation à Bidaya permet aussi d’accéder à un espace de co-working, un réseau national et international d’expert.e.s et mentors ainsi qu’à de nombreux évènements de networking. Le 14 mars prochain, un afterwork sous le thème « Meet your Incubator » marquera une étape au cours de l’appel à candidatures. Bidaya invite les porteurs de projets à vivre une incubation le temps d’un afterwork. De 17h30 à 19h30, les participants seront amenés à travailler sur leur projet lors de workshops sous 4 axes : le Business Model, le Pitch, la Project Platform et le Green/Social Impact. À partir de 19h30, l’événement s’ouvrira pour ceux qui n’auront pu s’inscrire afin de répondre à toutes les questions sur le programme d’accompagnement Bidaya Incub. Les porteurs ou porteuses de projets sont invités à postuler jusqu’au 31 Mars 2019 en remplissant un formulaire en ligne disponible sur le site de Bidaya.