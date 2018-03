Biodiversité en déperdition: Peut-on inverser la tendance?

Pendant une semaine, 750 experts internationaux se sont donné rendez-vous en Colombie afin de trouver des solutions pour lutter contre la disparition des espèces animales et végétales dans le monde. Faisons, en chiffres, un tour d’horizon de cette crise de la biodiversité qui menace la planète.

En attendant que la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) brosse un état des lieux de la flore et de la faune de la planète, les données disponibles s’avèrent déjà alarmantes.

Notre planète compte environ 8,7 millions d’espèces de plantes et d’animaux, selon des estimations, dont 86 % des espèces terrestres et 91 % des espèces marines restent à découvrir. Parmi les espèces connues et répertoriées, 1.204 espèces de mammifères 1.469 d’oiseaux, 1.215 de reptiles, 2.100 d’amphibiens, et 2.386 de poissons sont menacées. Sont aussi menacées 1.414 espèces d’insectes, 2.187 de mollusques, 732 de crustacés, 237 de coraux, 12.505 de plantes, 33 de champignons et 6 d’algues brunes.

La terre est confrontée à une extinction massive la première depuis la disparition des dinosaures il y a environ 65 millions d’années, la sixième en 500 millions d’années. Deux espèces de vertébrés ont disparu chaque année depuis un siècle en moyenne.

Environ 41 % des amphibiens et plus d’un quart des mammifères sont menacés d’extinction. Près de la moitié des récifs coralliens a disparu ces 30 dernières années.

Les populations de 3.706 espèces de poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles ont diminué de 60 % en seulement quarante ans à partir de 1970. Pis, 25.821 des 91.523 espèces figurant sur la Liste rouge établie par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UINC) et actualisée en 2017 ont été classées comme menacées. Sur ce total, 5.583 étaient sévèrement en danger, 8.455 en danger et 11.783 vulnérables. Le nombre d’éléphants africains a chuté d’environ 111.000 entre 2006 et 2016, pour s’établir à 415.000 spécimens.

Les pertes économiques dues à la déforestation et à la dégradation des forêts représentent jusqu’à 3,6 billions d’euros (4,5 billions de dollars).

Une conférence de la Convention sur la diversité biologique (CBD), issue du Sommet de la terre à Rio, en 1992, a mis au point en 2010, à Nagoya, au Japon, un programme en 20 points pour enrayer la perte de la biodiversité d’ici 2020. Ces « Objectifs d’Aichi » visent, entre autres, à réduire de moitié le taux de perte d’habitats, étendre les aires de conservation terrestres et aquatiques, prévenir l’extinction des espèces menacées et restaurer au moins 15 % des écosystèmes dégradés. Seule une réelle évaluation de la situation permettre d’éclairer l’opinion quant à cette 6ème extinction et ses dangers.