Blocus de Gaza: A quoi joue M. Abbas?

Des voix palestiniennes s’élèvent de plus en plus contre la politique de l’Autorité palestinienne à l’égard de la bande de Gaza. Un mouvement de solidarité sans précédent avec Gaza prend forme en Cisjordanie pour demander la levée des sanctions imposées par l’Autorité palestinienne. Il s’agit entre autres de l’amputation des salaires des fonctionnaires de l’enclave, déjà en proie à une grave crise humanitaire et économique. Des mesures censées faire pression sur le Hamas qui gouverne la bande de Gaza depuis dix ans, mais qui sont inacceptables pour les manifestants. Mercredi, pour la troisième fois en dix jours et malgré la répression policière dont ils ont été victimes il y a quelques jours, ils étaient de nouveau rassemblés pour crier leur colère.

Malgré les promesses, les salaires de dizaines de milliers de fonctionnaires de l’enclave palestinienne sont toujours amputés. Pourtant, tout le monde s’accorde à souligner que la bande de Gaza connait une crise humanitaire et économique sans précédent ainsi qu’un nouveau regain de tension avec Israël. Pour nombre de Palestiniens, les rivalités entre le Fatah et le Hamas doivent céder le pas à une approche réconciliatrice. Une nouvelle manifestation est annoncée pour ce week-end à Ramallah, le siège de l’Autorité palestinienne. Reste à savoir de quoi sera faite la réponse de la Moqataa, siège de la Présidence palestinienne.