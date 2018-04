BMCE Bank: «Tag Jawaz» opérationnel

Dans le cadre de sa politique d’innovation orientée clients, BMCE Bank annonce la signature d’un partenariat avec les Autoroutes Du Maroc (ADM) dans le but d’enrichir ses services de banque à distance en mettant en place un nouveau service de paiement «TAG JAWAZ » opérationnel sur le site et l’application mobile de BMCE Direct. Ainsi, les clients de BMCE Bank peuvent désormais recharger facilement leur « TAG JAWAZ » en toute sécurité sur la plateforme BMCE Direct. Cette dernière offre vient enrichir la panoplie de services multicanaux offerts par la banque et destinés à accompagner quotidiennement sa clientèle pour le paiement de factures en ligne (eau, électricité, télécom, taxes et impôts, etc.).

