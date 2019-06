BMCE BOA: L’augmentation de capital entérinée

Après lecture du Rapport de son Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Extraordinaire de la BMCE BOA vient d’autoriser l’augmentation du capital social, annoncée lors de la présentation des résultats annuels de 2018, d’un montant maximum global, prime d’émission comprise de 1.897.316.950 de dirhams.

Une opération devant se réaliser en à réaliser en deux tranches.

La première, d’un montant maximum, prime d’émission comprise, de 897.316.950 DH ouverte à l’ensemble des actionnaires de la Banque, est à libérer exclusivement par conversion optionnelle totale ou partielle de dividendes en actions.

Sur cette tranche, l’Assemblée Générale a décidé que seul le montant des dividendes déduction faite, le cas échéant, de tout impôt ou de toute retenue à la source en application des dispositions en vigueur du code général des impôts ou des conventions fiscales de non-double imposition conclues par le Maroc, sera affecté au paiement des nouvelles actions qui seront souscrites par les personnes physiques ou morales.

Quant à la 2ème tranche d’un montant maximum, prime d’émission comprise, de 1 Mrd Dh par Appel public à l’épargne avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, elle est à libérer en numéraire et en totalité à la souscription.

Les Actionnaires pourront souscrire à titre irréductible à la Tranche 1 et à titre irréductible et le cas échéant à titre réductible à la Tranche 2 de l’Augmentation du Capital Social.

L’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé que si les souscriptions n’absorbaient pas la totalité du montant de l’Augmentation du Capital Social, le montant de cette Augmentation du Capital Social, en ce compris chacune des Tranches1 et 2 pourra être limité aux montants des souscriptions effectives.

De même, l’Assemblée Générale Extraordinaire a délégué les pouvoirs les plus étendus au Conseil d’Administration en vue notamment de fixer les conditions et modalités définitives de réalisation de l’Augmentation du Capital Social,(Tranche 1 et Tranche 2), ainsi que ses caractéristiques, modifier corrélativement les statuts de la Banque en vue d’y refléter le nouveau montant du capital social, effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la réalisation de l’Augmentation du Capital Social , et, généralement prendre toutes mesures utiles et accomplir toutes formalités nécessaires à la réalisation définitive de l’Augmentation du Capital Social.